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Председатель львовского футбола рассказал о залоге успеха "сине-желтых"

Киев • УНН

 • 9650 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Стадион "Арена-Львов" на днях принимал два важные матчи украинской сборной в турнире квалификации на Евро-2020. В двух "сине-желтые" победили, набрав наибольшее количество очков в группе В. О фарте львовской арены, поддержке болельщиков и упорном труде игроков, которые в совокупности и стали залогом успеха сборной, в комментарии УНН рассказал председатель Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко.

Председатель львовского футбола рассказал о залоге успеха "сине-желтых"

"Арена-Львов" - это стадион, который сегодня отвечает всем требованиям и имеет лучшее в Украине покрытие. Стадион получил новый газон после полной реконструкции. Отмечу, что это, без преувеличения, заслуга председателя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Именно он нашел и выделил средства для того, чтобы удалось заменить газон на современное покрытие, аналогов которому больше нет. Единственный газон на большом стадионе, и он только на "Арене-Львов". И считаю, что качество нашего поля, наверное, это тоже одна из причин, которая привела к такому разгромному счету в матче с Сербией.

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Конечно, важной была и неистовая поддержка стадиона, поддержка львовских болельщиков, и наверняка тот же фарт львовской арены, о котором все говорят. Ведь, из 18 матчей во Львове, 16 побед и две ничьи в товарищеских матчах - это чрезвычайное результат. И наверняка эти все факторы и сделали такую большую победу нашей сборной. Сначала над Сербией, а во втором матче - над Люксембургом.

Думаю, что ребята на кураже немножко выложились больше, когда играли с Сербией, и физических сил было немного меньше на Люксембург - но и с Люксембургом показали характер. Конечно, очень приятно - стадион был полон, мы сделали все для того, чтобы стадион был полон", - рассказал Шевченко.

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Он также обратил особое внимание на поведение ультрас сборной Украины.

"Они показали пример, как могут вести себя ультрасы, а во Львове, где всегда было жарко, очень было хорошо", - уточнил Шевченко.

Председатель областной Федерации напомнил, что покрытие на львовском стадионе в свое время было обновлено к Евро-2012, впоследствии стало непригодным для игры, и поэтому "Львов-Арена" долгое время простаивала.

"Пока не появился клуб ФК "Львов", который начал проводить там матчи. И уже позже, за проблему взялись в УАФ, и Андрей Васильевич решил вопрос", - добавил он.

Шевченко также рассказал, что именно во Львове в сентябре наша женская сборная сыграет с Германией.

Как писал УНН, украинская молодежная сборная, обыграв команду Италии, завоевала себе путевку на финал ЧМ.

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