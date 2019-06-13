Голова львівського футболу розповів про запоруку успіху “синьо-жовтих”

"Арена-Львів“ — це стадіон, який сьогодні відповідає усім вимогам і має найкраще в Україні покриття. Арена отримала новий газон після повної реконструкції. Зазначу, що це, без перебільшення, заслуга голови Української асоціації футболу Андрія Павелка. Саме він знайшов та виділив кошти для того, щоб вдалося замінити газон на надсучасне покриття, аналогів якому більше немає. Єдиний газон на великому стадіоні, і він є тільки на „Арені-Львів“. І вважаю, що якість нашого поля, напевно, це теж одна з причин, яка довела до такого розгромного рахунку у матчі із Сербією.

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Звичайно, важливою була й шалена підтримка стадіону, підтримка львівських вболівальників, і напевно той самій фарт львівської арени, про який всі говорять. Адже, з 18 матчів у Львові, 16 перемог і дві нічиї у товариських матчах — то надзвичайний результат. І напевно оці всі фактори й зробили таку велику перемогу нашої збірної. Спочатку над Сербією, а в другому матчі — над Люксембургом.

Думаю, що хлопці на куражі трошки виклалися більше, коли грали із Сербією, і фізичних сил було трохи менше на Люксембург — але і з Люксембургом показали характер. Звичайно, дуже приємно — стадіон був повний, ми зробили все для того, щоб стадіон був повний”, — розповів Шевченко.

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Він також звернув окрему увагу на поведінку ультрас Збірної України.

“Вони показали приклад, як можуть вести себе ультраси, а у Львові, де завжди було гаряче, дуже було гарно”, — уточнив Шевченко.

Голова обласної Федерації нагадав, що покриття на львівському стадіоні свого часу було оновлено до ЄВРО-2012, згодом стало непридатним для гри, і тому “Львів-Арена” довгий час простоювала.

“Аж поки не з’явився клуб ФК „Львів“, який почав проводити там матчі. І вже пізніше, за проблему взялися в УАФ, і Андрій Васильович вирішив питання”, — додав він.

Шевченко також розповів, що саме у Львові у вересні наша жіноча збірна зіграє з Німеччиною.

Як писав УНН, українська молодіжна збірна, обігравши команду Італії, виборола собі путівку на фінал ЧС.