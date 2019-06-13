Голова львівського футболу розповів про запоруку успіху “синьо-жовтих”

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 5500 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 18958 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 37544 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 54982 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 67468 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 134417 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 88460 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 69628 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 304819 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175668 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.8м/с
47%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 98150 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 46058 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 61645 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 34469 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 18455 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 134385 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 304799 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 240625 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 353527 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 367080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 4666 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 9690 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 13537 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 18712 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 14660 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Голова львівського футболу розповів про запоруку успіху “синьо-жовтих”

Київ • УНН

 • 9650 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Стадіон “Арена-Львів” днями приймав два важливі матчі української національної збірної у турнірі кваліфікації на Євро-2020. У двох “синьо-жовті” перемогли, набравши найбільшу кількість очок у групі В. Про фарт львівської арени, підтримку вболівальників та наполегливу працю гравців, які у сукупності й стали запорукою успіху збірної, у коментарі УНН розповів Голова Федерації футболу Львівської області Олександр Шевченко.

Голова львівського футболу розповів про запоруку успіху “синьо-жовтих”

"Арена-Львів“ — це стадіон, який сьогодні відповідає усім вимогам і має найкраще в Україні покриття. Арена отримала новий газон після повної реконструкції. Зазначу, що це, без перебільшення, заслуга голови Української асоціації футболу Андрія Павелка. Саме він знайшов та виділив кошти для того, щоб вдалося замінити газон на надсучасне покриття, аналогів якому більше немає. Єдиний газон на великому стадіоні, і він є тільки на „Арені-Львів“. І вважаю, що якість нашого поля, напевно, це теж одна з причин, яка довела до такого розгромного рахунку у матчі із Сербією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал ЧС у Польщі

Звичайно, важливою була й шалена підтримка стадіону, підтримка львівських вболівальників, і напевно той самій фарт львівської арени, про який всі говорять. Адже, з 18 матчів у Львові, 16 перемог і дві нічиї у товариських матчах — то надзвичайний результат. І напевно оці всі фактори й зробили таку велику перемогу нашої збірної. Спочатку над Сербією, а в другому матчі — над Люксембургом.

Думаю, що хлопці на куражі трошки виклалися більше, коли грали із Сербією, і фізичних сил було трохи менше на Люксембург — але і з Люксембургом показали характер. Звичайно, дуже приємно — стадіон був повний, ми зробили все для того, щоб стадіон був повний”, — розповів Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Блохін прокоментував перемоги українського футболу: робота УАФ дуже важлива

Він також звернув окрему увагу на поведінку ультрас Збірної України.

“Вони показали приклад, як можуть вести себе ультраси, а у Львові, де завжди було гаряче, дуже було гарно”, — уточнив Шевченко.

Голова обласної Федерації нагадав, що покриття на львівському стадіоні свого часу було оновлено до ЄВРО-2012, згодом стало непридатним для гри, і тому “Львів-Арена” довгий час простоювала.

“Аж поки не з’явився клуб ФК „Львів“, який почав проводити там матчі. І вже пізніше, за проблему взялися в УАФ, і Андрій Васильович вирішив питання”, — додав він.

Шевченко також розповів, що саме у Львові у вересні наша жіноча збірна зіграє з Німеччиною.

Як писав УНН, українська молодіжна збірна, обігравши команду Італії, виборола собі путівку на фінал ЧС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62