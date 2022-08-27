Глава Луганской ОВА: россия усилила огневое влияние на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россия усилила огневое влияние, но оперативные успехи на фронте в рф отсутствуют, передает УНН.
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"россия усилила огневое влияние, но оперативные успехи на фронте у нее отсутствуют, людям на оккупированных территориях жилье никто не восстанавливает – осень они встречают без окон", - отметил он.
Детали
За последнюю ночь враг нанес 23 артиллерийских обстрела, в частности, применял реактивные системы залпового огня. Совершил три танковых наступления, нанес четыре ракетных удара.
"Впрочем, ограниченные тактические достижения, когда они у оккупантов случаются, они не в состоянии превратить в оперативные успехи – месяцами замирают на занятых позициях, а кое-где отходят на предыдущие", - добавил Гайдай.
Атаки россиян отражены от шести населенных пунктов, расположенных на границе Луганской и Донецкой области. В районах еще шести городов и сел работала авиация оккупанта.
Он также добавил, что в оккупированных городах региона не ведется никакой подготовки к отопительному сезону.
Напомним
Российские оккупанты перенесли дату проведения псевдореферендума на временно оккупированных территориях Луганской области из-за отличной работы партизан.