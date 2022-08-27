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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Глава Луганской ОВА: россия усилила огневое влияние на фронте

Киев • УНН

 • 117268 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россия усилила огневое влияние, но оперативные успехи на фронте в рф отсутствуют, передает УНН.


Глава Луганской ОВА: россия усилила огневое влияние на фронте

Цитата

"россия усилила огневое влияние, но оперативные успехи на фронте у нее отсутствуют, людям на оккупированных территориях жилье никто не восстанавливает – осень они встречают без окон", - отметил он.

Детали

За последнюю ночь враг нанес 23 артиллерийских обстрела, в частности, применял реактивные системы залпового огня. Совершил три танковых наступления, нанес четыре ракетных удара.

"Впрочем, ограниченные тактические достижения, когда они у оккупантов случаются, они не в состоянии превратить в оперативные успехи – месяцами замирают на занятых позициях, а кое-где отходят на предыдущие", - добавил Гайдай.

Атаки россиян отражены от шести населенных пунктов, расположенных на границе Луганской и Донецкой области. В районах еще шести городов и сел работала авиация оккупанта.

Он также добавил, что в оккупированных городах региона не ведется никакой подготовки к отопительному сезону.

Напомним 

Российские оккупанты перенесли дату проведения псевдореферендума на временно оккупированных территориях Луганской области из-за отличной работы партизан.

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