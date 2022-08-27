Голова Луганської ОВА: росія посилила вогневий вплив на фронті

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"росія посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні, людям на окупованих територіях житло ніхто не відновлює – осінь вони зустрічають без вікон", - зазначив він.

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За останню ніч ворог завдав 23 артилерійських обстрілів, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів.

"Втім, обмежені тактичні досягнення, коли вони в окупантів трапляються, вони не в змозі перетворити в оперативні успіхи – місяцями завмирають на зайнятих позиціях, а подекуди відходять на попередні", - додав Гайдай.

Атаки росіян відбиті від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини. В районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта.

Він також додав, що в окупованих містах регіону не ведеться ніякої підготовки до опалювального сезону.

Нагадаємо

Російські окупанти перенесли дату проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Луганської області через відмінну роботу партизанів.