Глава ЛОГА обсудил акт вандализма во Львовской области с Генконсулом Польши
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 января. УНН. Глава Львовской ОГА Олег Синютка осудил акт вандализма, который произошел вчера в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, сообщает УНН.
Сегодня глава ЛОГА встретился с Генеральным Консулом Республики Польша Веславом Мазуром. О.Синютка выразил возмущение по поводу действий вандалов.
"Считаю, что это провокация. На фоне российской агрессии кое-кто специально хочет "взбудоражить" народ", - сказал О.Синютка.
Также на встрече глава ЛОГА заверил, что правоохранительные органы приложат максимум усилий, чтобы раскрыть это преступление.
Напомним, как сообщал УНН, в Институте нацпамяти назвали провокацией уничтожение памятника полякам во Львовской области. Так, в Бродовском районе Львовской области 8 января утром обнаружили разрушенный памятник полякам, погибшим во время Второй мировой. Памятник соорудили в 2005 году на месте некогда большого села Гута Пеняцкая. Его установили в память о трагическом событии: массовое уничтожение поляков в 1944 году. За то, что прятали евреев, 500 поляков были сожжены заживо в костеле и своих домах солдатами 4-го полицейского полка добровольческой дивизии СС Галичина под командованием Зигфрида Банца. Памятник взорван, на мемориале написано несколько лозунгов.