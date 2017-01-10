Голова ЛОДА обговорив акт вандалізму на Львівщині з Генконсулом Польщі

Сьогодні голова ЛОДА мав зустріч з Генеральним Консулом Республіки Польща Вєславом Мазуром. О.Синютка висловив обурення з приводу дій вандалів.

"Вважаю, що це провокація. На тлі російської агресії дехто спеціально хоче "збурити" народ"", - сказав О.Синютка.

Також на зустрічі голова ЛОДА запевнив, що правоохоронні органи докладуть максимум зусиль, щоб розкрити цей злочин.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Інституті нацпам'яті назвали провокацією знищення пам'ятника полякам на Львівщині. Так, у Бродівському районі Львівської області 8 січня зранку виявили зруйнований пам’ятник полякам, які загинули під час Другої світової. Пам’ятник спорудили в 2005 році на місці колись великого села Гута Пеняцька. Його встановили в пам’ять про трагічну подію: масове знищення поляків в 1944 році. За те, що переховували євреїв, 500 поляків були спалені заживо в костелі і своїх будинках солдатами 4-го поліцейського полку добровольчої дивізії СС Галичина під командуванням Зігфріда Банца. Памятник підірваний, на меморіалі написано кілька гасел.