Председатель КСУ собрался на больничный

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 59360 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87270 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100574 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102580 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125901 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112387 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

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Актуальное
Председатель КСУ собрался на больничный

Председатель КСУ собрался на больничный

Киев  •  УНН

 • 14277 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук может уйти на больничный, дабы избежать увольнения 14 мая. Об этом УНН сообщил источник.

Собеседник агентства напомнил, что на 14 мая запланировано специальное пленарное заседание суда, на котором будет решаться вопрос увольнения Шевчука. В КСУ готовятся к двум сценариям развития событий.

Если у Шевчука будет уверенность, что коллеги за его отставку не проголосуют, - заседание суда состоится. В противном случае - председатель суда может попытаться сорвать мероприятие путем ухода на больничный, рассказал собеседник агентства.

Для увольнения Шевчука необходимо собрать 12 голосов. Голоса сейчас имеются, но на некоторых судей осуществляется давление сторонниками Шевчука, добавил собеседник агентства.

Напомним, Шевчук избран председателем КСУ 21 февраля 2018 года.

Шевчук является доктором юридических наук, был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Впрочем, сегодня в КСУ Шевчук занимает довольно шаткую позицию. В марте этого года судьи КСУ потребовали его отставки из-за грубых проступков и нарушения законодательства.

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