Председатель КСУ собрался на больничный
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук может уйти на больничный, дабы избежать увольнения 14 мая. Об этом УНН сообщил источник.
Собеседник агентства напомнил, что на 14 мая запланировано специальное пленарное заседание суда, на котором будет решаться вопрос увольнения Шевчука. В КСУ готовятся к двум сценариям развития событий.
Если у Шевчука будет уверенность, что коллеги за его отставку не проголосуют, - заседание суда состоится. В противном случае - председатель суда может попытаться сорвать мероприятие путем ухода на больничный, рассказал собеседник агентства.
Для увольнения Шевчука необходимо собрать 12 голосов. Голоса сейчас имеются, но на некоторых судей осуществляется давление сторонниками Шевчука, добавил собеседник агентства.
Напомним, Шевчук избран председателем КСУ 21 февраля 2018 года.
Шевчук является доктором юридических наук, был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
Впрочем, сегодня в КСУ Шевчук занимает довольно шаткую позицию. В марте этого года судьи КСУ потребовали его отставки из-за грубых проступков и нарушения законодательства.