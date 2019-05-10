Голова КСУ зібрався на лікарняний

Співрозмовник агентства нагадав, що на 14 травня заплановано спеціальне пленарне засідання суду, на якому буде вирішуватися питання звільнення Шевчука. У КСУ готуються до двох сценаріїв розвитку подій.

Якщо у Шевчука буде впевненість, що колеги за його відставку не проголосують, - засідання суду відбудеться. В іншому випадку - голова суду може спробувати зірвати захід, пішовши на лікарняний, розповів співрозмовник агентства.

Для звільнення Шевчука необхідно зібрати 12 голосів. Голоси зараз є, але на деяких суддів чиниться тиск прихильниками Шевчука, додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Шевчук обраний головою КСУ 21 лютого 2018 року.

Шевчук є доктором юридичних наук, був суддею Європейського суду з прав людини від України.

Утім, на сьогодні у КСУ Шевчук займає досить хитку позицію. У березні цього року судді КСУ виступили з вимогою його відставки через грубі проступки і порушення законодавства.