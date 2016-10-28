Глава КСУ задекларировал две квартиры и 65 тыс. валютных сбережений

В декларации Ю.Баулина указана квартира в Харькове площадью 109,7 кв. м, которой он владеет совместно (по 50%) с женой, с указанной стоимостью в 48 тыс. 165 грн. Кроме того, задекларирована и совместная с женой квартира в Киеве площадью 105 кв. м.

Также указан садовый домим в Харькове площадью 10 кв. м., также в совместной собственности с женой, и гараж площадью 18 кв. м.

Задекларировал глава КСУ в ином праве пользования комнату в доме отдыха "Конча Заспа" площадью 31,5 кв. м.

Площадь земельного участка стоимостью 5 тыс. 300 грн в Харькове, указанного в декларации, составляет 558 кв. м. и находится в совместной с женой собственности. Транспортные средства не указаны.

Указано, что зарплата по основному месту работы в КСУ за 2015 год составила 299 тыс. 736 грн. От преподавательской деятельности Ю.Баулин получил 42 тыс. 655 грн. Задекларировано также 45 тыс. 388 грн ежемесячной пожизненной платы, 106 тыс. 504 грн пенсии, 3 тыс. 709 грн гонораров и других выплат, 2 тыс. 942 грн процентов. В декларации указана пенсия жены - 13 тыс. 266 грн.

На банковских счетах у Ю.Баулина задекларировано 3 тыс. 207 евро и 848 долл. Наличными у главы КСУ и его жены - по 15 тыс. долл. и 17 тыс. 500 евро (вместе - 30 тыс. долл. и 35 тыс. евро).