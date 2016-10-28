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Голова КСУ задекларував дві квартири і 65 тис. валютних заощаджень

Голова КСУ задекларував дві квартири і 65 тис. валютних заощаджень

Київ • УНН

 • 9322 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова Конституційного суду Юрій Баулін задекларував за 2015 рік дві квартири - по одній у Харкові і Києві, кімнату в будинку відпочинку "Конча Заспа" і 65 тис. валютних заощаджень сім'ї. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.

У декларації Ю.Бауліна вказана квартира у Харкові площею 109,7 кв. м, якою він володіє спільно (по 50%) з дружиною, з зазначеною вартістю у 48 тис. 165 грн. Крім того, задекларовано ним і спільну з дружиною квартиру в Києві площею 105 кв. м.

Також зазначений садовий будинок у Харкові площею 10 кв. м., також у спільній власності з дружиною, і гараж площею 18 кв. м.

Задекларував голова КСУ в іншому праві користування кімнату в будинку відпочинку "Конча Заспа" площею 31,5 кв. м.

Площа земельної ділянки вартістю 5 тис. 300 грн у Харкові, вказаної у декларації, становить 558 кв. м. Перебуває у спільній з дружиною власності. Транспортні засоби не зазначені.

Вказано, що зарплата за основним місцем роботи у КСУ за 2015 рік становила 299 тис. 736 грн. Від викладацької діяльності Ю.Баулін отримав 42 тис. 655 грн. Задекларовано також 45 тис. 388 грн щомісячної довічної плати, 106 тис. 504 грн пенсії, 3 тис. 709 грн гонорарів та інших виплат, 2 тис. 942 грн процентів. У декларації вказана пенсія дружини - 13 тис. 266 грн.

На банківських рахунках у Ю.Бауліна задекларовано 3 тис. 207 євро і 848 дол. Готівкою у голови КСУ і його дружини - по 15 тис. дол. і 17 тис. 500 євро (разом - 30 тис. дол. і 35 тис. євро).

 

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