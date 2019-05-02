Глава Конституционного суда Украины лишился визы в США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103322 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107636 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110381 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111493 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138247 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114463 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144907 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130314 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130358 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Конституционного суда Украины лишился визы в США

Глава Конституционного суда Украины лишился визы в США

Киев  •  УНН

 • 48539 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в визе США, сообщает УНН.

По словам собеседников агентства, Шевчук мог лишиться американской визы в связи с политической заангажированостью, которую проявил во время выборов Президента Украины, а также отменой статьи о незаконном обогащении чиновников.

Подтвердить или опровергнуть информацию собеседников об отказе в американской визе УНН пытается через посольство США в Украине. На данный момент агентство ожидает ответа от ведомства.

Напомним, в последнее время Шевчука преследуют и другие репутационные скандалы, не совместимые с должностью главы КСУ.

В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины - Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко - потребовали отставки Станислава Шевчука с должности главы КСУ

Шевчука среди прочего обвинили в манипуляции с делами и политизации деятельности Конституционного суда.

Позже о политизации деятельности КСУ Шевчуком заявил судья суда Игорь Слиденко.

Ранее УНН также сообщал, что родной брат Шевчука - Рулав Одд фигурирует в уголовном производстве по факту хищения бюджетных денег.

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