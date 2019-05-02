Глава Конституционного суда Украины лишился визы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в визе США, сообщает УНН.
По словам собеседников агентства, Шевчук мог лишиться американской визы в связи с политической заангажированостью, которую проявил во время выборов Президента Украины, а также отменой статьи о незаконном обогащении чиновников.
Подтвердить или опровергнуть информацию собеседников об отказе в американской визе УНН пытается через посольство США в Украине. На данный момент агентство ожидает ответа от ведомства.
Напомним, в последнее время Шевчука преследуют и другие репутационные скандалы, не совместимые с должностью главы КСУ.
В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины - Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко - потребовали отставки Станислава Шевчука с должности главы КСУ.
Шевчука среди прочего обвинили в манипуляции с делами и политизации деятельности Конституционного суда.
Позже о политизации деятельности КСУ Шевчуком заявил судья суда Игорь Слиденко.
Ранее УНН также сообщал, что родной брат Шевчука - Рулав Одд фигурирует в уголовном производстве по факту хищения бюджетных денег.