У Конституційному суді назріває гучний скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Троє суддів Конституційного суду України Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко вимагають відставки Станіслава Шевчука з посади голови КСУ. Про це вони заявили у листі, який розіслали своїм колегам, передає УНН.
Шевчука серед іншого звинувачують у маніпуляції зі справами і політизації діяльності Конституційного суду.
"Наслідком такої діяльності С.Шевчука на посаді глави Суду є глибока і системна інституційна криза, в якій зараз перебуває Суд. Породжена ним у колективі атмосфера суцільної недовіри і конфліктності виключає конструктивну і продуктивну діяльність...
На наше глибоке переконання, подальше перебування Шевчука на посаді голови суду призведе до повного розвалу Суду і руйнування конституційного правосуддя.
Ситуація, у якій опинився Суд у зв'язку з перебуванням Шевчука на посаді голови, вимагає від суддів невідкладного прийняття кардинальних правових заходів для забезпечення організації діяльності Суду на конституційних принципах і належного здійснення Судом функцій, передбачених Конституцією України", - йдеться в листі.