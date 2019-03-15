В Конституционном суде назревает громкий скандал
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Трое судей Конституционного суда Украины Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко требуют отставки Станислава Шевчука с должности председателя КСУ. Об этом они заявили в письме, которое разослали своим коллегам, передает УНН.
Шевчука среди прочего обвиняют в манипуляции с делами и политизации деятельности Конституционного суда.
"Последствием такой деятельности С.Шевчука на должности главы Суда являются глубокий и системный институциональный кризис, в котором сейчас находится Суд. Порожденная им в коллективе атмосфера сплошного недоверия и конфликтности исключает конструктивную и продуктивную деятельность...
По нашему глубокому убеждению, дальнейшее пребывание Шевчука в должности председателя суда приведет к полному развалу Суда и разрушению конституционного правосудия.
Ситуация, в которой оказался Суд в связи с пребыванием Шевчука на должности председателя, требует от судей неотложного принятия кардинальных правовых мер для обеспечения организации деятельности Суда на конституционных принципах и надлежащего осуществления Судом функций, предусмотренных Конституцией Украины", - говорится в письме.