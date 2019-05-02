Голова Конституційного суду України залишився без візи в США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Голові Конституційного суду України Станіславу Шевчуку відмовили у візі США, повідомляє УНН.
За словами співрозмовників агентства, Шевчук міг позбутися американської візи у зв'язку з політичною заангажованістю, яку проявив під час виборів Президента України, а також скасуванням статті про незаконне збагачення чиновників.
Підтвердити або спростувати інформацію співрозмовників про відмову в американській візі УНН намагається через посольство США в Україні. Наразі агентство очікує відповіді від відомства.
Нагадаємо, останнім часом Шевчука переслідують і інші репутаційні скандали, не сумісні з посадою голови КСУ.
У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України - Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко - виступили з вимогою щодо відставки Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
Шевчука серед іншого звинуватили у маніпуляції зі справами і політизації діяльності Конституційного суду.
Пізніше про політизацію діяльності КСУ Шевчуком заявив суддя суду Ігор Сліденко.
Раніше УНН також повідомляв, що рідний брат Шевчука - Рулав Одд фігурує у кримінальному провадженні за фактом розкрадання бюджетних грошей.