Глава Херсонской ОГА рассказал о топ-планах на 2017 год
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев рассказал корреспонденту УНН о стратегических планах развития области на 2017 год.
Строительство мостоперехода в Херсоне
Так, одной из первоочередных задач на 2017 год, по словам А.Гордеева, - достроить мостопереход между микрорайонами Таврический и ХБК в г. Херсоне.
"Реализация этого проекта позволит улучшить транспортную развязку в областном центре, сделать ее двухуровневой и урегулирует транспортный поток, устранит пробки в "часы пик" в центре города. Работы проводятся за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий в размере 12 млн 360 тыс. грн, с учетом софинансирования из местных бюджетов в сумме 360 тыс. грн", - отметил А.Гордеев.
Строительство автобана Львов-Херсон
"В следующем году мы должны приступить к строительству большой европейской магистрали, которая соединит Львов и Херсон", - поделился планами А.Гордеев.
Орошение
Еще одной стратегической задачей является восстановление орошения. Увеличение орошения позволит втрое увеличить урожайность сельхозкультур, отметил глава ОГА. Увеличить количество орошаемых земель в том числе планируется и за счет строительства на Северо-Крымском канале в Каланчацком районе, которое позволит увеличить количество орошаемых земель на 7 тыс. га и будет способствовать увеличению производства риса в области.
Вещание в Крыму
Также А.Гордеев планирует продолжить мероприятия по восстановлению украинского вещания в Крыму. Напомним, в Чонгаре сейчас строится 150-метровая телерадиокоммуникационная башня.
"С башни, которая уже почти достроена, что на Чонгаре будут транслироваться минимум четыре радиоканала и три телевизионных вещателя", - отметил глава ОГА.
Однако самой важной задачей А.Гордеев называет возвращение оккупированного Крыма.
Напомним, как сообщал УНН, топ-10 нововведений, которые ждут жителей Одесской области в 2017 году.