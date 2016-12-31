Голова Херсонської ОДА розповів про топ-плани на 2017 рік
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв розповів кореспонденту УНН про стратегічні плани розвитку області на 2017 рік.
Будівництво мостопереходу у Херсоні
Так, одним з першочергових завдань на 2017 рік, за словами А.Гордєєва, — добудувати мостоперехід між мікрорайонами Таврійський та ХБК у м. Херсоні.
“Реалізація цього проекту дозволить поліпшити транспортну розв’язку в обласному центрі, зробити її двохрівневою і врегулює транспортний потік, усунути затори в „години пік“ в центрі міста. Роботи проводяться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у розмірі 12 млн 360 тис. грн, з урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів у сумі 360 тис. грн”, — зазначив А.Гордєєв.
Будівництво автобану Львів-Херсон
“Наступного року ми маємо приступити до будівництва великої європейської магістралі, яка з’єднає Львів і Херсон” — поділився планами А.Гордєєв.
Зрошення
Ще одним стратегічним завданням є відновлення зрошення. Збільшення зрошення дасть змогу втричі збільшити врожайність сільгоспкультур, зазначив голова ОДА. Збільшити кількість зрошувальних земель в тому числі планується і за рахунок будівництва на Північно-Кримському каналі в Каланчацькому районі, яке дозволить збільшити кількість зрошуваних земель на 7 тис. га та сприятиме збільшенню виробництва рису в області.
Мовлення у Криму
Також Гордєєв планує продовжити заходи щодо відновлення українського мовлення в Криму. Нагадаємо, у Чонгарі нині будується 150-метрова телерадіокомунікаційна вежа.
“З вежі, що вже майже добудована, що на Чонгарі будуть лунати якнайменше чотири радіоканали та три телевізійних мовника” — зазначив очільник ОДА.
Проте найважлившим завданням А.Гордєєв називає повернення окупованого Криму.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, топ-10 нововведень, що очікують на жителів Одещини у 2017 році.