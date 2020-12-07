Голевое действие футболиста сборной Украины не спасло "Гент" от поражения в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В 15-м туре чемпионата Бельгии "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на выезде встречался с "Остенде", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Наш футболист вышел в стартовом составе и уже на 5-й минуте отличился результативной передачей. В конце концов в первой игре под руководством нового тренера, Хейна Ванхазенбрука, на этой неделе изменил Вима Где Декера, “Гент” уступил со счетом 1:2.
Что касается других украинцев в составе гостей, то Роман Безус вышел на замену на 84-й минуте, а Игорь Пластун всю встречу провел на скамейке запасных.
Сейчас, имея в активе 16 очков, “Гент” занимает тринадцатое место в турнирной таблице О Лиги.
Заметим, что в этом сезоне Яремчук сыграл в составе своей бельгийской команды 17 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные пасы.