Гольова дія футболіста збірної України не врятувала "Гент" від поразки в Бельгії

Наш футболіст вийшов у стартовому складі й уже на 5-й хвилині відзначився результативною передачею. Та зрештою в першій грі під орудою нового тренера, Хейна Ванхазенбрука, який цього тижня змінив Віма Де Декера, “Гент” поступився з рахунком 1:2.

Щодо інших українців у складі гостей, то Роман Безус вийшов на заміну на 84-й хвилині, а Ігор Пластун усю зустріч провів на лаві для запасних.

Наразі, маючи в активі 16 очок, “Гент” посідає 13-е місце в турнірній таблиці Про Ліги.

Зауважимо, що в цьому сезоні Яремчук зіграв у складі своєї бельгійської команди 17 матчів, в яких забив дев’ять м’ячів та віддав чотири результативні паси.