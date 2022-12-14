Глава Красного Креста не исключает возможность обмена всех пленных между рф и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Глава Международного комитета Красного Креста заявила в среду, что видит возможность обмена всех военнопленных в войне между Украиной и россией, передает УНН ссылаясь на Reuters.
Цитата
"При обмене "все на всех" это случалось в прошлом, это известная практика, и это может произойти и в российско-украинском международном конфликте", - заявила журналистам Мирьяна Сполярич-Эггер.
"Итак, эта возможность, безусловно, может быть использована сторонами".
Она отказалась сообщить дальнейшие подробности.
Добавим
Украина провела очередной обмен пленными, вернула из российского плена еще 64 воина Вооруженных сил Украины, также удалось освободить гражданина США Мурекези Суэди.