Голова Червоного Хреста не виключає можливість обміну всіх полонених між рф та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста заявила в середу, що бачить можливість обміну всіх військовополонених у війні між Україною та росією, передає УНН посилаючись на Reuters.
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"Під час обміну "всі на всіх" це траплялося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті", - заявила журналістам Мір'яна Сполярич-Еггер.
"Отже, ця можливість, безумовно, може бути використана сторонами".
Вона відмовилася повідомити подальші подробиці.
Додамо
Україна провела черговий обмін полоненими, повернула з російського полону ще 64 воїни Збройних сил України, також вдалося звільнити громадянина США Мурекезі Суеді.