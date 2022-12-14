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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Голова Червоного Хреста не виключає можливість обміну всіх полонених між рф та Україною

Голова Червоного Хреста не виключає можливість обміну всіх полонених між рф та Україною

Київ • УНН

 • 511031 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста заявила в середу, що бачить можливість обміну всіх військовополонених у війні між Україною та росією, передає УНН посилаючись на Reuters.

Цитата

"Під час обміну "всі на всіх" це траплялося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті", - заявила журналістам Мір'яна Сполярич-Еггер.

"Отже, ця можливість, безумовно, може бути використана сторонами".

Вона відмовилася повідомити подальші подробиці.

Додамо

Україна провела черговий обмін полоненими, повернула з російського полону ще 64 воїни Збройних сил України, також вдалося звільнити громадянина США Мурекезі Суеді.

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