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Україна звільнила з російського полону ще 64 воїнів ЗСУ

Україна звільнила з російського полону ще 64 воїнів ЗСУ

Київ • УНН

 • 620184 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна провела черговий обмін полоненими, повернула з російського полону ще 64 воїни Збройних сил України, також вдалося звільнити громадянина США Мурекезі Суеді. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - повідомив Єрмак.

Деталі

З його слів, вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді.

Також повернули тіла 4 загиблих.

Він подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими і всій команді, але зауважив, що "попереду ще чимало роботи" і робота триває.

Доповнення

З російського полону вже звільнено понад 1330 українців.

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