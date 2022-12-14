Украина освободила из российского плена еще 64 воинов ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина провела очередной обмен пленными, вернула из российского плена еще 64 воина Вооруженных сил Украины, также удалось освободить гражданина США Мурекези Суэди. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне города Бахмут, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои", - сообщил Ермак.
Детали
По его словам, удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям, - Мурекези Суэди.
Также вернули тела 4 погибших.
Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и всей команде, но заметил, что "впереди еще немало работы" и работа продолжается.
Дополнение
Из российского плена уже освобождено более 1330 украинцев.