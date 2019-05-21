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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 76276 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89839 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122375 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111471 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137669 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144622 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130129 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Глава АП Богдан назвал главным приоритетом честные парламентские выборы

Глава АП Богдан назвал главным приоритетом честные парламентские выборы

Киев  •  УНН

 • 12996 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Первым приоритетом команды Президента Украины Владимира Зеленского является проведение честных и демократических парламентских выборов. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина", передает корреспондент УНН.

"Наш приоритет - уже опубликован указ о роспуске Верховной Рады - мы очень хотим, чтобы эти выборы прошли с таким же высоким доверием, высокой оценкой, как общества, так и международных организаций и государств. Мы показали президентской кампанией и хотим повторить, что Украина - это цивилизованное государство, где именно идеи играют определяющую роль", - отметил Богдан.

По его словам, главы всех фракций согласились идти на выборы во время сегодняшних консультаций.

При этом он добавил, что с точки зрения команды нового Президента роспуск ВР абсолютно соответствует Конституции.

Напомним, Президент Украины Володими Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.

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