Голова АП Богдан назвав головним пріоритетом чесні парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Першим пріоритетом команди Президента України Володимира Зеленського є проведення чесних і демократичних парламентських виборів. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна", передає кореспондент УНН.
"Наш пріоритет – вже опублікований указ про розпуск Верховної Ради – ми дуже хочемо, щоб ці вибори пройшли з такою ж високою довірою, високою оцінкою, як суспільства, так і міжнародних організацій і держав. Ми показали президентською кампанією і хочемо повторити, що Україна – це цивілізована держава, де саме ідеї відіграють визначальну роль", - зазначив Богдан.
За його словами, голови всіх фракцій погодились іти на вибори під час сьогоднішніх консультацій.
При цьому він додав, що з точки зору команди нового Президента розпуск ВР абсолютно відповідає Конституції.
Нагадаємо, Президент України Володими Зеленський призначив Главою Адміністрації Президента України Андрія Богдана.