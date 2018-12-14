Голосования за сделку по Brexit в Великобритании не будет до конца года

"Я могу подтвердить, что это важное голосование не состоится до Рождества (25 декабря - ред.), но оно будет как можно скорее, когда вернется палата общин (парламент), и, очевидно, до 21 января", - сказала пресс-секретарь.

Британский парламент возвращается с рождественских каникул 7 января.

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Напомним, 10 декабря Тереза Мэй заявила, что отложила голосование в британском парламенте по соглашению с ЕС относительно Brexit, которое должно было состоятся 11 декабря.

В ЕС заявили, что возобновление переговоров по соглашению о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) невозможно, но Брюссель намерен установить с Великобританией после Brexit как можно более тесные отношения.