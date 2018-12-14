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Голосування за угоду щодо Brexit у Британії не буде до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей представить свою угоду щодо Brexit на голосування в парламенті країни у січні - якомога швидше і точно до 21 січня. Про це повідомила її прес-секретар, передає УНН з посиланням на Reuters.

Голосування за угоду щодо Brexit у Британії не буде до кінця року

"Я можу підтвердити, що це важливе голосування не відбудеться до Різдва (25 грудня - ред.), але воно буде якомога швидше, коли повернеться палата громад (парламент), і, очевидно, до 21 січня", - сказала прес-секретар.

Британський парламент повертається з різдвяних канікул 7 січня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Терезі Мей вдалося зберегти посаду прем'єра Великої Британії

Нагадаємо, 10 грудня Тереза Мей заявила, що відклала голосування в британському парламенті стосовно угоди з ЄС щодо Brexit, яке мало відбутися 11 грудня.

У ЄС заявили, що відновлення переговорів щодо угоди про вихід Великої Британії з ЄС (Brexit) неможливе, але Брюссель має намір встановити з Британією після Brexit якомога тісніші відносини.

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