Голосование на дому: полиция не будет сопровождать ящики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Постоянного сопровождения полицейскими избирательной урны, которая предназначена для голосования на дому, не предусмотрено. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.
"Что касается избирательной урны, которая предназначена для голосования на дому людей, имеющих ограниченные физические возможности: постоянного сопровождения полицейскими такой избирательной урны не предусмотрено. Субъекты избирательного процесса уполномоченные по наблюдению на прозрачность избирательного процесса могут себе позволить перемещения за этой урной", - сказал Варченко.
Он напомнил, что на каждом участке будет находиться по два правоохранителя, задачей которых будет обеспечение общественного порядка во время голосования.
"Может быть, что в случае, если предварительное обращение, то полицейский садится в авто и движется за избирательной урной для голосования на дому", - отметил советник министра.
Напомним, четырем областям Украины на время проведения выборов президента необходимы дополнительные силы по обеспечению безопасности.