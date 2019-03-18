Голосование на дому: полиция не будет сопровождать ящики

"Что касается избирательной урны, которая предназначена для голосования на дому людей, имеющих ограниченные физические возможности: постоянного сопровождения полицейскими такой избирательной урны не предусмотрено. Субъекты избирательного процесса уполномоченные по наблюдению на прозрачность избирательного процесса могут себе позволить перемещения за этой урной", - сказал Варченко.

Он напомнил, что на каждом участке будет находиться по два правоохранителя, задачей которых будет обеспечение общественного порядка во время голосования.

"Может быть, что в случае, если предварительное обращение, то полицейский садится в авто и движется за избирательной урной для голосования на дому", - отметил советник министра.

Напомним, четырем областям Украины на время проведения выборов президента необходимы дополнительные силы по обеспечению безопасности.