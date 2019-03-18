Голосування вдома: поліція не буде супроводжувати скриньки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Постійного супроводу поліцейського виборчої скриньки, яка призначена для голосування вдома, не передбачено. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.
“Стосовно виборчої скриньки, яка призначена для голосування на дому людей, які мають обмежені фізичні можливості: постійного супроводу поліцейського такої виборчої скриньки не передбачено. Суб’єкти виборчого процесу уповноважені за спостереженням на прозорість виборчого процесу можуть собі дозволити переміщення за цією скринькою”, — сказав Варченко.
Він нагадав, що на кожній дільниці знаходитиметься по два правоохоронці, завданням яких буде забезпечення громадського порядку під час голосування.
“Може бути, що у разі, якщо є попереднє звернення, поліцейський сідає в авто і рухається за виборчою скринькою для голосування на дому”, — зазначив радник міністра.
Нагадаємо, чотирьом областям України на час проведення виборів президента необхідні додаткові сили із забезпечення безпеки.