Голосування вдома: поліція не буде супроводжувати скриньки

КИЇВ. 18 березня. УНН. Постійного супроводу поліцейського виборчої скриньки, яка призначена для голосування вдома, не передбачено. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.