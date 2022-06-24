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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Голосовой ассистент из Amazon вскоре сможет имитировать голос умерших родственников

Голосовой ассистент из Amazon вскоре сможет имитировать голос умерших родственников

Киев • УНН

 • 147008 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Новая возможность, представленная на конференции Amazon Re:Mars в Лас-Вегасе. Функция находится в разработке и позволит виртуальному помощнику имитировать голос определенного человека на основе менее минутной записи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Подробности

Рохит Прасад, старший вице-президент и главный научный сотрудник Alexa (голосовой ассистент, интегрированный в аудиоустройство компании Amazon), сказал на мероприятии в среду, что эта функция заключалась в том, чтобы построить больше доверия к взаимодействию пользователей с Alexa, добавляя больше “человеческих атрибутов эмпатии и аффекта”.

Цитата

“Эти атрибуты стали еще важнее во время продолжающейся пандемии, когда так много из нас потеряли тех, кого мы любим”, — сказал Просад.

На видео, которое воспроизвело Amazon на мероприятии, маленький ребенок спрашивает: “Алекса, может ли бабушка дочитать мне Волшебника из страны Оз?” Потом Алекса подтверждает запрос и переключается на другой голос, который имитирует бабушку ребенка. Затем голосовой помощник продолжает читать книгу тем же голосом.

Чтобы создать эту функцию, Прасад сказал, что компания должна научиться создавать “высококачественный голос” с более короткой записью, на отличие от часовой записи в студии. Amazon не предоставил больше подробностей об этой функции, которая непременно вызовет большее беспокойство относительно конфиденциальности и этических вопросов относительно согласия.

Напомним

Samsung Australia оштрафовали на 9,7 млн ​​долларов за ложные заявления о водонепроницаемости.

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