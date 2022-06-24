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Голосовий асистент з Amazon незабаром зможе імітувати голос померлих родичів

Голосовий асистент з Amazon незабаром зможе імітувати голос померлих родичів

Київ • УНН

 • 147011 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Нова можливість, представлена ​​на конференції Amazon Re:Mars в Лас-Вегасі. Функція знаходиться в розробці і дозволить віртуальному помічнику імітувати голос певної людини на основі менш ніж хвилинного запису. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Рохіт Прасад, старший віце-президент і головний науковий співробітник Alexa (голосовий асистент, який інтегровано в аудіоупристрої компанії Amazon), сказав на заході в середу, що ця функція полягала в тому, щоб побудувати більше довіри до взаємодії користувачів з Alexa, додаючи більше “людських атрибутів емпатії та афекту”.

Цитата

“Ці атрибути стали ще важливішими під час триваючої пандемії, коли так багато з нас втратили тих, кого ми любимо”, — сказав Прасад.

На відео, яке відтворило Amazon на заході, маленька дитина запитує: “Алексо, чи може бабуся дочитати мені Чарівника з країни Оз?” Потім Алекса підтверджує запит і перемикається на інший голос, який імітує бабусю дитини. Потім голосовий помічник продовжує читати книгу тим самим голосом.

Щоб створити цю функцію, Прасад сказав, що компанія повинна навчитися створювати “високоякісний голос” з коротшим записом, на відміну від годинного запису в студії. Amazon не надав більше подробиць про цю функцію, яка неодмінно спричинить більше занепокоєнь щодо конфіденційності та етичних питань щодо згоди.

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