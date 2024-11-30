"Голос Украины" опубликовал закон о повышении налогов: документ вступит в силу уже завтра

"Голос Украины" официально опубликовал закон об историческом поднятии налогов в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Он отметил, что речь идет о поднятии налогов на 141 млрд в следующем году, а также на 8 млрд в этом.

Документ вступит в действие завтра, 1 декабря.

"Затягивание президентом подписания стоило бюджету армии 14 млрд грн", - резюмировал нардеп.

Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Как сообщал УНН, 28 ноября закон о повышении налогов опубликовали на сайте официального издания Верховной Рады "Голос Украины". Согласно переходным положениям, документ должен вступить в силу на следующий день после публикации, но в печатном издании. Это вызвало оживленное обсуждение. Ведь если бы закон вступил в действие 29 ноября, то это имело бы немалые последствия для бизнеса.