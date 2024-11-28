Zelenskyy signed a law on raising taxes

Президент Владимир Зеленский подписал закон №11416-д о "историческом" повышении налогов. Документ вступит в силу с 1 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения".

Документ предусматривает, в частности:

Повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.д.) с 1,5% до 5%;

ФЛП на едином налоге 1, 2 и 4 групп обязаны ежемесячно уплачивать военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы;

Для плательщиков единого налога третьей группы устанавливается ставка военного сбора в размере 1% от дохода;

Введение налога на прибыль для финансового сектора. Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год - в размере 50%. Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) ставка на прибыль составит 25%.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 27 ноября поддержал поправку, которая предлагает отменить налогообложение "задним числом" для ФЛП в законопроекте о повышении налогов №11416-д.

28 ноября Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.

Напомним

10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д о значительном повышении налогов.