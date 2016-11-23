Голодомор считают геноцидом 72% украинцев

"Большинство опрошенных (72%) согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, не согласились с этим 14%, не определились - 14%", - говорится в сообщении.

Указано, что несмотря на то, что количество тех, кто признает Голодомор геноцидом, несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом (с 80% до 72%), одновременно она является такой же как в 2014 году и выше, чем была в 2010-2012 годах (около 60%).

Утверждение, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, согласно данным опроса, разделяют практически все жители Запада страны (97%), большинство опрошенных Центра (78%), почти две трети Юга (57%) и чуть меньше половины Востока (48%).

Как отмечается, жители сел больше согласны с тезисом о Голодоморе-геноциде, чем жители городов (79% против 68%). Среди респондентов, родной язык которых украинский, сторонников тезиса 83%, в то время как среди тех, кто считает родным русский, - 47%. В возрастном разрезе количество тех, кто поддерживает тезис о Голодоморе-геноциде, колеблется от 70 до 75% в разных категориях. В то же время прослеживается разница в количестве противников этого тезиса в возрастных группах: чем старше опрошенные, тем их больше.

Среди сторонников евроинтеграции тех, кто соглашается, что Голодомор 1932-1933 был геноцидом 86%, среди противников почти вдвое меньше - 48%, говорится в результатах исследования. Подобная тенденция и среди тех, кто за или против вступления в НАТО (91% против 53%). Зато респонденты, которые поддерживают вступление в Таможенный Союз менее склонны к поддержке признания Голодомора геноцидом (таких среди них только 38%). Интересно, что ностальгические настроения по СССР не имеют решающего влияния на отношение опрошенных к восприятию Голодомора как геноцида. Так, 59% тех, кто сожалеет о развале Советского Союза в 1991 году все равно соглашаются с тем, что Голодомор был геноцидом (25% - не согласны). Среди тех, кто не сожалеет, таких 85%, говорится в сообщении.

Исследование проводилось среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.