Голландский пилот снял вид со своей кабины - фоторепортаж

Проводя в воздухе до 100 часов в месяц, Кристиан ван Гайст уже более десяти лет делает аэрофотоснимки. Мужчина часто прикрепляет камеру у окна и делает фотографии на длительной выдержке.

"Мне надо сделать минимум 5-10 ночных кадров на длинной выдержке, чтобы получить хотя бы один четкий, если повезет. Если использовать длинную выдержку до 30 секунд, есть риск получить размытый кадр. Особенно, если есть турбулентность", - рассказал пилот.

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Как отметил сам Кристиан ван Гайст, что такие виды, которые он получает в результате на снимках, заставляют его осознавать, насколько особой является его работа.