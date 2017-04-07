Голландский пилот снял вид со своей кабины - фоторепортаж

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45064 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103590 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159205 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117656 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117234 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112972 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104572 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107157 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103645 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154270 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Голландский пилот снял вид со своей кабины - фоторепортаж

Голландский пилот снял вид со своей кабины - фоторепортаж

Киев  •  УНН

 • 16894 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Голландский летчик Кристиан ван Гайст, кроме основной работы, увлекается фотографированием пейзажей с кабины своего самолета, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Проводя в воздухе до 100 часов в месяц, Кристиан ван Гайст уже более десяти лет делает аэрофотоснимки. Мужчина часто прикрепляет камеру у окна и делает фотографии на длительной выдержке.

"Мне надо сделать минимум 5-10 ночных кадров на длинной выдержке, чтобы получить хотя бы один четкий, если повезет. Если использовать длинную выдержку до 30 секунд, есть риск получить размытый кадр. Особенно, если есть турбулентность", - рассказал пилот.

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Как отметил сам Кристиан ван Гайст, что такие виды, которые он получает в результате на снимках, заставляют его осознавать, насколько особой является его работа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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