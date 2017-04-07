Голландський пілот зняв вигляд зі своєї кабіни - фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Голландський льотчик Крістіан ван Гайст, окрім основної роботи, має захоплення - фотографує краєвиди з кабіни свого літака, передає УНН з посиланням на ВВС.
Проводячи в повітрі до 100 годин на місяць, Крістіан ван Гайст вже понад десять років робить аерофотознімки. Чоловік часто прикріплює камеру біля вікна і робить світлини на тривалій витримці.
"Мені треба зробити щонайменше 5-10 нічних кадрів на довгій витримці, щоб отримати принаймні один чіткий, якщо пощастить. Якщо використовувати довгу витримку до 30 секунд, є ризик отримати розмитий кадр. Особливо, якщо є турбулентність", - розповів пілот.
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Як зазначив сам Крістіан ван Гайст, що такі краєвиди, які він отримує в результаті на знімках, змушують його усвідомлювати, наскільки особливою є його робота.