Голкипер забил гол впервые за последние 16 лет итальянской Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Гол вратаря Альберта Романьоли в ворота "Милана принес ФК" Беневенто "первый набранный зачетный балл в турнирной таблице Серии А, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата и Opta.
Встреча 15-го тура итальянского чемпионата началась голом представителя "Милана" Бонавентуры в конце первой половины. На старте следующей 45-минутки Пушкаш установил паритет, но экс-нападающий "Днепра" Никола Калинич вывел "россонери" вперед на 75 минуте.
Героем баталии стал вратарь Романьоли, который на 5-й компенсированной минуте прибежал в чужую штрафную и выиграл верховую борьбу после навеса со стандартного положения, пробив в падении в дальний угол - 2: 2.
Таким образом, игрок "Беневенто" стал первым за 16 лет голкипером, которому удалось забить в матче Серии А. Последний раз это делал вратарь "Реджины" Массимо Таибо, который отличился в игре против "Удинезе".
Примечательно, что в данном противостоянии на мостике тренера "Милана" дебютировал Дженнаро Гаттузо .
Добавим, что "Милан" набрал 21 пункт и занимает седьмое место в Серии А. "Беневенто", который замыкает турнирную таблицу, прервал серию из 14 подряд поражений и набрал свой первый бал в истории высшего дивизиона Италии.