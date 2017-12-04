Голкіпер забив гол вперше за останні 16 років італійської Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Гол воротаря Альберта Романьйолі у ворота "Мілану приніс ФК "Беневенто" перший набраний заліковий бал в турнірній таблиці Серії А, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату та Opta.
Зустріч 15-го туру італійського чемпіонату розпочалася голом представника "Мілану" Бонавентури наприкінці першої половини. На старті наступної 45-хвилинки Пушкаш встановив паритет, але екс-нападник "Дніпра" Нікола Калініч вивів "россонері" вперед на 75 хвилині.
Героєм баталії став воротар Романьйолі, який на 5-й компенсованій хвилині прибіг в чужу штрафну і виграв верхову боротьбу після навісу зі стандартного положення, пробивши у падінні у дальній кут – 2:2.
Таким чином, гравець "Беневенто" став першим за 16 років голкіпером, якому вдалося забити в матчі Серії А. Останній раз це робив воротар "Реджини" Массімо Таїбо, який відзначився в грі проти "Удінезе".
Примітно, що в даному протистоянні на містку тренера "Мілану" дебютував Дженнаро Гаттузо.
Додамо, що "Мілан" набрав 21 пункт та посідає сьоме місце в Серії А. "Беневенто", який замикає турнірну таблицю, перервав серію з 14 поспіль поразок і набрав свій перший бал в історії вищого дивізіону Італії.