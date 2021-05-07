Голкипер Пятов завершит карьеру в сборной Украины: известна дата
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов в интервью телеканалам "Футбол 1/2/3" рассказал о планах относительно выступлений и завершении карьеры в сборной Украины, передает УНН.
Детали
Футболист подтвердил информацию о том, что намерен отправиться на Евро-2020, после чего закончит карьеру в сборной Украины.
Пятов начал выступления за национальную команду с 2006 года, проведя за это время 96 матчей за сборную. Вместе с командой он съездил на чемпионат мира 2006 года, а также Евро-2012 и Евро-2016. По количеству поединков за команду страж ворот занимает пятое место в истории сборной Украины, однако в ближайшее время может войти в топ-тройку, если обгонит Олега Гусева (98 матчей) и Руслана Ротаня (100 матчей).
Примечательно, что в нынешней кампании Пятов потерял место основного в донецком "Шахтере", проиграв конкуренцию молодому Анатолию Трубину. Последний раз он выходил на поле 3 марта в кубковом матче против "Агробизнеса".
Напомним
Пятов получил место в расширенном списке сборной Украины.