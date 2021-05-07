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Голкипер Пятов завершит карьеру в сборной Украины: известна дата

Голкипер Пятов завершит карьеру в сборной Украины: известна дата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов в интервью телеканалам "Футбол 1/2/3" рассказал о планах относительно выступлений и завершении карьеры в сборной Украины, передает УНН.

Детали

Футболист подтвердил информацию о том, что намерен отправиться на Евро-2020, после чего закончит карьеру в сборной Украины.

Пятов начал выступления за национальную команду с 2006 года, проведя за это время 96 матчей за сборную. Вместе с командой он съездил на чемпионат мира 2006 года, а также Евро-2012 и Евро-2016. По количеству поединков за команду страж ворот занимает пятое место в истории сборной Украины, однако в ближайшее время может войти в топ-тройку, если обгонит Олега Гусева (98 матчей) и Руслана Ротаня (100 матчей).

Примечательно, что в нынешней кампании Пятов потерял место основного в донецком "Шахтере", проиграв конкуренцию молодому Анатолию Трубину. Последний раз он выходил на поле 3 марта в кубковом матче против "Агробизнеса".

Напомним

Пятов получил место в расширенном списке сборной Украины.

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