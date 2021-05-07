Голкіпер Пятов завершить кар'єру в збірній України: відома дата

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Футболіст підтвердив інформацію про те, що має намір відправитися на Євро-2020, після чого закінчить кар'єру в збірній України.

Пятов розпочав виступи за національну команду з 2006 року, провівши за цей час 96 матчів за збірну. Разом з командою він з'їздив на чемпіонат світу 2006 року, а також Євро-2012 і Євро-2016. За кількістю поєдинків за команду страж воріт займає п'яте місце в історії збірної України, проте найближчим часом може увійти в топ-трійку, якщо обжене Олега Гусєва (98 матчів) і Руслана Ротаня (100 матчів).

Примітно, що у нинішній кампанії Пятов втратив місце основного в донецькому "Шахтарі", програвши конкуренцію молодому Анатолію Трубіну. Востаннє він виходив на поле 3 березня у кубковому матчі проти "Агробізнесу".

Нагадаємо

Пятов отримав місце в розширеному списку збірної України.