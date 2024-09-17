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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Goldman Sachs советует покупать акции ШИ на фоне падения

Goldman Sachs советует покупать акции ШИ на фоне падения

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 22:22  •  892 просмотра

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Goldman Sachs считает, что пришло время покупать акции ИИ, которые упали на 11% с июля. Банк ожидает роста прибыли ИИ-компаний и энергетического сектора, связанного с этой технологией.

Акции, связанные с искусственным интеллектом, в последнее время претерпели значительное падение, но на фоне ожидаемых снижений процентных ставок и крепких фундаментальных показателей, торговое подразделение Goldman Sachs Group Inc. считает, что пришло время покупать на падении. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН

Детали

«Мы ожидаем, что снижение процентных ставок может поддержать IT-проекты, экономическая политика станет менее неопределенной после выборов, а ощутимый прогресс в разработках ИИ будет представлен на предстоящих конференциях», - написал Фарис Мурад, вице-президент команды Goldman по индивидуальным корзинам в США, в записке для клиентов в четверг.

Goldman's Broad AI корзина, которая включает такие компании, как Nvidia Corp., Microsoft Corp., Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и Oracle Corp., упала на 11% от своего максимума 2024 года, достигнутого 10 июля. Слабость рынка распространяется не только на акции Magnificent 7. Ранее в этом году Goldman запустил две корзины, ориентированные на растущий спрос на дата-центры и энергетику для поддержки развития AI. Но с середины июля корзина AI дата-центров снизилась на 8%, а корзина Power Up America потеряла 5%.

Ожидания трейдеров относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на полпроцента во время ее заседания, которое завершится в среду, вызвали ротацию от мегакеп технологических акций к экономически чувствительным сегментам рынка. Кроме того, последний сезон отчетности показал, что корпоративные расходы на AI не приносят ожидаемых результатов так быстро, как надеялись инвесторы.

Хотя это вызвало опасения у некоторых инвесторов, Goldman видит в этом возможность для покупок.

«Сейчас слишком много пессимизма в отношении AI», - пишет Мурад. «AI корзины дешевы по сравнению с тенденциями доходов на сегодняшний день, и им может потребоваться новый плохой новостной фон, чтобы снижаться дальше, что мы считаем маловероятным.»

Фундаментальные показатели играют ключевую роль в тезисе Goldman. Банк ожидает, что чистая прибыль компаний, связанных с AI, примерно удвоится в течение следующих 12 месяцев. Они также видят дальнейший рост в энергетической сфере, связанной с этой технологией.

«Выступление темы энергетики в этом году обусловлено прежде всего ростом прибыли в этом сегменте, поскольку независимые производители электроэнергии и регулируемые коммунальные предприятия США предоставили положительные обновления по дата-центрам в последнем сезоне отчетности», - написал Мурад.

Например, независимый производитель электроэнергии Vistra Corp. вырос на 131% в этом году, а Constellation Energy Corp. поднялась на 69%. Обе компании входят в корзину Power Up и обычно торгуются в контексте настроений, связанных с ШИ. Хотя они потеряли некоторый импульс после достижения максимумов в конце мая, обе недавно отчитались о результатах, превысивших ожидания, и капиталовложения в сферу AI будут продолжать подталкивать акции этих энергетических компаний вверх, отмечают в Goldman.

«Мы продолжаем видеть дата-центры как самый большой драйвер роста спроса на энергию в США», - подытожил Мурад.

AI Studio для проектування чат-ботів в Instagram: Meta впроваджує нову функцію штучного інтелекту30 июля 2024, 11:56 • 16559 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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