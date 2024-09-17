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Goldman Sachs радить купувати акції ШI на тлі падіння

Goldman Sachs радить купувати акції ШI на тлі падіння

Київ • УНН

 • 24784 перегляди

Goldman Sachs вважає, що настав час купувати акції ШI, які впали на 11% з липня. Банк очікує зростання прибутку ШI-компаній та енергетичного сектору, пов'язаного з цією технологією.

Акції, пов'язані з штучним інтелектом, останнім часом зазнали значного падіння, але на тлі очікуваних знижень відсоткових ставок та міцних фундаментальних показників, торговий підрозділ Goldman Sachs Group Inc. вважає, що настав час купувати на падінні. Про це пише Bloomberg, передає УНН

Деталі

"Ми очікуємо, що зниження відсоткових ставок може підтримати IT-проекти, економічна політика стане менш невизначеною після виборів, а відчутний прогрес у розробках ШI буде представлений на майбутніх конференціях", — написав Фаріс Мурад, віцепрезидент команди Goldman з індивідуальних кошиків у США, у записці для клієнтів у четвер.

Goldman’s Broad AI кошик, який включає такі компанії, як Nvidia Corp., Microsoft Corp., Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. та Oracle Corp., впав на 11% від свого максимуму 2024 року, досягнутого 10 липня. Слабкість ринку поширюється не лише на акції Magnificent 7. Раніше цього року Goldman запустив два кошики, орієнтовані на зростаючий попит на дата-центри та енергетику для підтримки розвитку AI. Але з середини липня кошик AI дата-центрів знизився на 8%, а кошик Power Up America втратив 5%.

Очікування трейдерів щодо зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою на пів відсотка під час її засідання, яке завершиться в середу, спричинили ротацію від мегакеп технологічних акцій до економічно чутливих сегментів ринку. Крім того, останній сезон звітності показав, що корпоративні витрати на AI не приносять очікуваних результатів так швидко, як сподівалися інвестори.

Хоча це викликало побоювання у деяких інвесторів, Goldman бачить у цьому можливість для покупок.

"Зараз надто багато песимізму щодо AI", — пише Мурад. "AI кошики дешеві у порівнянні з тенденціями доходів на сьогоднішній день, і їм може знадобитися новий поганий новинний фон, щоб знижуватися далі, що ми вважаємо малоймовірним."

Фундаментальні показники відіграють ключову роль у тезі Goldman. Банк очікує, що чистий прибуток компаній, пов'язаних з AI, приблизно подвоїться протягом наступних 12 місяців. Вони також бачать подальше зростання в енергетичній сфері, пов'язаній з цією технологією.

"Виступ теми енергетики цього року зумовлений насамперед зростанням прибутку в цьому сегменті, оскільки незалежні виробники електроенергії та регульовані комунальні підприємства США надали позитивні оновлення щодо дата-центрів в останньому сезоні звітності", — написав Мурад.

Наприклад, незалежний виробник електроенергії Vistra Corp. зріс на 131% цього року, а Constellation Energy Corp. піднялася на 69%. Обидві компанії входять до кошика Power Up і зазвичай торгуються в контексті настроїв, пов'язаних з ШI. Хоча вони втратили деякий імпульс після досягнення максимумів наприкінці травня, обидві нещодавно відзвітували про результати, що перевищили очікування, і капіталовкладення у сферу AI продовжуватимуть підштовхувати акції цих енергетичних компаній вгору, зазначають у Goldman.

"Ми продовжуємо бачити дата-центри як найбільший драйвер зростання попиту на енергію в США", — підсумував Мурад.

AI Studio для проектування чат-ботів в Instagram: Meta впроваджує нову функцію штучного інтелекту30.07.24, 14:56 • 16907 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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