"Голден Стэйт" сравнял счет в финальной серии НБА

ukru
Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 18048 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 39273 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 111367 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107878 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135611 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143715 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129781 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130017 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131230 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153329 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

7 марта, 06:59 • 44642 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 69335 просмотра
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 38652 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 46825 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 43262 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 25014 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 111360 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 144282 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 156478 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 215248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 11860 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 18548 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 43262 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 46825 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124094 просмотра
Актуальное
"Голден Стэйт" сравнял счет в финальной серии НБА

"Голден Стэйт" сравнял счет в финальной серии НБА

Киев  •  УНН

 • 9950 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Торонто состоялся второй поединок финальной серии НБА с участием “Торонто Рэпторс” и “Голден Стэйт Уорриорз”, передает корреспондент УНН.

В первой четверти состоялся бенефис защитника “воинов” Томпсона, который набрал 13 очков и позволил на равных играть с “Торонто”. На старте второй четверти хозяева совершили рывок и захватили лидерство 37:28.

Судьбоносный момент матча произошел в третьей четверти. В рамках 5-ти с половиной минут “Рэпторс” не набрали ни одного пункта и пропустили в ответ 18 (59:72) и в итоге уступили 104:109.

“ГСВ”: Томпсон 25 очков, Карри 23 Грин 17 + 10 пд + 9 пр, Казинс 11 + 10 пд;

“Рэпторс”: Леонард 34 очка + 14 пд, Ванвлит 17 Лаури 13 Сиак 12.

Отметим, что во второй половине получил травму один из лидеров “ГСВ” Клей Томпсон, а также очередную игру пропускал звездный форвард Кевин Дюрант.

Добавим, счет в серии стал 1:1 и теперь серия переезжает на домашнюю арену “Голден Стэйт”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы