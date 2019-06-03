"Голден Стэйт" сравнял счет в финальной серии НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Торонто состоялся второй поединок финальной серии НБА с участием “Торонто Рэпторс” и “Голден Стэйт Уорриорз”, передает корреспондент УНН.
В первой четверти состоялся бенефис защитника “воинов” Томпсона, который набрал 13 очков и позволил на равных играть с “Торонто”. На старте второй четверти хозяева совершили рывок и захватили лидерство 37:28.
Судьбоносный момент матча произошел в третьей четверти. В рамках 5-ти с половиной минут “Рэпторс” не набрали ни одного пункта и пропустили в ответ 18 (59:72) и в итоге уступили 104:109.
“ГСВ”: Томпсон 25 очков, Карри 23 Грин 17 + 10 пд + 9 пр, Казинс 11 + 10 пд;
“Рэпторс”: Леонард 34 очка + 14 пд, Ванвлит 17 Лаури 13 Сиак 12.
Отметим, что во второй половине получил травму один из лидеров “ГСВ” Клей Томпсон, а также очередную игру пропускал звездный форвард Кевин Дюрант.
Добавим, счет в серии стал 1:1 и теперь серия переезжает на домашнюю арену “Голден Стэйт”.