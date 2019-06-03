"Голден Стейт" зрівняв рахунок у фінальній серії НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Торонто відбувся другий поєдинок фінальної серії НБА за участі “Торонто Репторс” і “Голден Стейт Ворріорс”, передає кореспондент УНН.
У першій чверті відбувся бенефіс захисника “воїнів” Томпсона, який набрав 13 очок і дозволив на рівних грати із “Торонто”. На старті другої чверті господарі здійснили ривок і захопили лідерство 37:28.
Доленосний момент матчу стався у третій чверті. В рамках 5-ти з половиною хвилин “Репторс” не набрали жодного пункту і пропустили у відповідь 18 (59:72) та у підсумку поступилися 104:109.
“ГСВ”: Томпсон 25 очок, Каррі 23, Грін 17 + 10 пд + 9 пр, Казінс 11 + 10 пд;
“Репторс”: Леонард 34 очки + 14 пд, Ванвліт 17, Лаурі 13, Сіакам 12.
Відзначимо, що у другій половині зазнав травми один із лідерів “ГСВ” Клей Томпсон, а також чергову гру пропускав зірковий форвард Кевін Дюрант.
Додамо, рахунок у серії став 1:1 і тепер серія переїздить на домашню арену “Голден Стейту”.