"Голден Стэйт" удвоил преимущество в финале конференции плей-офф НБА

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 42826 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 64253 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80950 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93845 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123089 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111627 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137764 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130201 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Голден Стэйт" удвоил преимущество в финале конференции плей-офф НБА

"Голден Стэйт" удвоил преимущество в финале конференции плей-офф НБА

Киев  •  УНН

 • 11681 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. "Голден Стэйт Уорриорз" и "Портленд Трэйл Блэйзерс" на "Оракл Арене" провели второй поединок серии плей-офф финала Западной конференции НБА, передает корреспондент УНН.

Вырваться вперед с самого начала удалось гостевом коллектива (15:22). Под конец половины встречи "Портленд" имел солидный гандикап благодаря дальним попаданием Сета Карри и Лилларда - 50:65.

Спурт в третьей четверти позволил "воинам из Золотого штата" быстро выровнять положение на паркете. Судьба решалась на последних секундах, когда гостям необходимо было играть три очка. Лиллард принялся обыгрывать Игудала, который выбил мяч у защитника, не позволив поэтому даже бросить по кольцу. В последствии 114:111 в пользу "ГСВ".

В активе Стефана Карри 37 очков, 8 подборов, 8 передач, 24 балла добавил Томпсон. В "Портленда" 23 пункта набрал Лиллард при 10 пр, 22 - Макколлум и 16 добавил младший из братьев Карри - Сет.

Отметим, что счет в серии стал 2:0 за "Уорриорз". В другой серии "Милуоки" впереди "Торонто" 1:0.

Украинские Национальные Новости

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