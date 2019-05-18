"Голден Стэйт" удвоил преимущество в финале конференции плей-офф НБА

Вырваться вперед с самого начала удалось гостевом коллектива (15:22). Под конец половины встречи "Портленд" имел солидный гандикап благодаря дальним попаданием Сета Карри и Лилларда - 50:65.

Спурт в третьей четверти позволил "воинам из Золотого штата" быстро выровнять положение на паркете. Судьба решалась на последних секундах, когда гостям необходимо было играть три очка. Лиллард принялся обыгрывать Игудала, который выбил мяч у защитника, не позволив поэтому даже бросить по кольцу. В последствии 114:111 в пользу "ГСВ".

В активе Стефана Карри 37 очков, 8 подборов, 8 передач, 24 балла добавил Томпсон. В "Портленда" 23 пункта набрал Лиллард при 10 пр, 22 - Макколлум и 16 добавил младший из братьев Карри - Сет.

Отметим, что счет в серии стал 2:0 за "Уорриорз". В другой серии "Милуоки" впереди "Торонто" 1:0.