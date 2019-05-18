"Голден Стейт" подвоїв перевагу у фіналі конференції плей-оф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. "Голден Стейт Ворріорс" та "Портленд Трейл Блейзерс" на "Оракл Арені" провели другий поєдинок серії плей-оф фіналу Західної конференції НБА, передає кореспондент УНН.
Вирватися вперед з самого початку вдалося гостьовому колективу (15:22). Під завершення половини зустрічі "Портленд" мав солідний гандикап завдяки дальнім влучанням Сета Каррі і Лілларда – 50:65.
Спурт в третій чверті дозволив "воїнам із Золотого штату" швидко вирівняти становище на паркеті. Доля вирішувалась на останніх секундах, коли гостям необхідно було відігравати три очки. Ліллард прийнявся обігравати Андре Ігуодалу, який вибив м'яч у захисника, не дозволивши тому навіть кинути по кільцю. У наслідку 114:111 на користь "ГСВ".
В активі Стефана Каррі 37 очок, 8 підбирань, 8 передач, 24 бали додав Томпсон. У "Портленда" 23 пункти набрав Ліллард при 10 пр, 22 – Макколлум і 16 додав молодший із братів Каррі – Сет.
Відзначимо, що рахунок у серії став 2:0 за "Ворріорс". В іншій серії "Мілуокі" попереду "Торонто" 1:0.