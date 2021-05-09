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Гол украинца не спас "Гент" от поражения в чемпионате Бельгии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Во втором туре “плей-офф 2” чемпионата Бельгии ФК “Гент” Украинская Романа Безуса и Романа Яремчука на выезде встречался с “Стандардом”, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл полную встреча, ка закончилась победой хозяев поля со счетом 2: 1.

Еще один украинец в рядах гостей, полузащитник Безус, сыграл 65 минут и отметился забитым мячом. Сейчас, имея в активе 26 очков, “Гент” занимает третье место в турнирной таблице.

Дополнение

В активе Безуса 22 проведены матчи в чемпионате Бельгии в этом сезоне при 2 забитых голах и 2 ассист. Яремчук забил 17 раз при 6 ассистов в 28 матчах первенства.

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