Гол украинца не спас "Гент" от поражения в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Во втором туре “плей-офф 2” чемпионата Бельгии ФК “Гент” Украинская Романа Безуса и Романа Яремчука на выезде встречался с “Стандардом”, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл полную встреча, ка закончилась победой хозяев поля со счетом 2: 1.
Еще один украинец в рядах гостей, полузащитник Безус, сыграл 65 минут и отметился забитым мячом. Сейчас, имея в активе 26 очков, “Гент” занимает третье место в турнирной таблице.
Дополнение
В активе Безуса 22 проведены матчи в чемпионате Бельгии в этом сезоне при 2 забитых голах и 2 ассист. Яремчук забил 17 раз при 6 ассистов в 28 матчах первенства.