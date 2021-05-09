Гол українця не врятував “Гент” від поразки у чемпіонаті Бельгії

Деталі

Яремчук вийшов у стартовому складі та відіграв повну зустріч, ка закінчилася перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

Ще один українець у лавах гостей, півзахисник Безус, відіграв 65 хвилин і відзначився забитим м’ячем. Наразі, маючи в активі 26 очок, “Гент” посідає третє місце в турнірній таблиці.

Доповнення

В активі Безуса 22 проведені матчі в чемпіонаті Бельгії цього сезону при 2 забитих голах і 2 ассистах. Яремчук забив 17 разів при 6 ассистах в 28 матчах першості.