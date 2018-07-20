Гол украинца помог "Кайрату" пробиться в следующий этап Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Команды нескольких футболистов с украинским паспортом пробились во второй этап квалификации Лиги Европы, сообщает УНН.
Казахский ФК “Кайрат” не оставил шансов ФК “Энгордани” (Андорра) — 7:1. Один из голов на счету 27-летнего уроженца Житомира Адеринсолы Эсеола. Первая встреча команд также завершилась в пользу коллектива Эсеола 3:0.
Эсеола вышел в старте и был заменен после половины противостояния.
Хорватский ФК “Осиек” в составе которого выступает украинец Дмитрий Лепа, победил молдавский “Петрокуб” 2:1 (первая игра закончилась ничьей 1:1). Лепа появился со скамейки запасных на 22 минуте, но получив предупреждение, покинул поле на 66 минуте.
Добавим, что в следующем раунде отбора “Кайрат” встретится с голландским “АЗ Алкмаар”, а “Осиек” будет противостоять шотландскому “Рейнджерсу”.