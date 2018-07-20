Гол українця допоміг "Кайрату" пробитися до наступного етапу Ліги Європи

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Команди кількох футболістів з українським паспортом пробилися до другого етапу кваліфікації Ліги Європи, повідомляє УНН.

Казахський ФК “Кайрат” не залишив шансів ФК “Енгордан” (Андорра) — 7:1. Один із голів на рахунку 27-річного уродженця Житомира Адерінсоли Есеоли. Перша зустріч команд також завершилася на користь колективу Есеоли 3:0.

Есеола вийшов у старті і був замінений після половини протистояння.

Хорватський ФК “Осієк” у складі якого виступає українець Дмитро Льопа, переміг молдавський “Петрокуб” 2:1 (перша гра закінчилася нічиєю 1:1). Льопа з’явився із лави запасних на 22 хвилині, але отримавши попередження, покинув поле на 66 хвилині.

Додамо, що у наступному раунді відбору “Кайрат” зустрінеться із нідерландським “АЗ Алкмаар”, а “Осієк” протистоятиме шотландському “Рейнджерсу”.

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