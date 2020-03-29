Гол украинца помог ФК "Минск" стать лидером чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В матче второго тура чемпионата Беларуси ФК "Минск" получил минимальный выигрыш над "Динамо" в столичном дерби, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Воспитанник "Шахтера" защитник Евгений Чаговець удвоил преевагу "Минск" на 41 минуте. Первый тайм завершился уверенной преимуществом команды 3:0, но в конце "Динамо" забил дважды, однако уступил 2:3.
В составе победителей кроме Чаговца полные поединки провели другие наши земляки - полузащитник Владислав Насибуллин и защитник Дмитрий Рыжук. "Динамо" полную игру провел украинский защитник Артем Сухоцкий.
Таким образом, "Минск" одержал вторую победу подряд, благодаря чему возглавил турнирную таблицу чемпионата благодаря разнице забитых и пропущенных голов. "Динамо" нет набранных очков.
Напомним, что чемпионат Беларуси остался единственным в Европе, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, матчи проходят в присутствии болельщиков на стадионах.