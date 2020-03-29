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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60440 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70429 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 84008 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Гол украинца помог ФК "Минск" стать лидером чемпионата Беларуси

Гол украинца помог ФК "Минск" стать лидером чемпионата Беларуси

Киев  •  УНН

 • 13909 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В матче второго тура чемпионата Беларуси ФК "Минск" получил минимальный выигрыш над "Динамо" в столичном дерби, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Воспитанник "Шахтера" защитник Евгений Чаговець удвоил преевагу "Минск" на 41 минуте. Первый тайм завершился уверенной преимуществом команды 3:0, но в конце "Динамо" забил дважды, однако уступил 2:3.

В составе победителей кроме Чаговца полные поединки провели другие наши земляки - полузащитник Владислав Насибуллин и защитник Дмитрий Рыжук. "Динамо" полную игру провел украинский защитник Артем Сухоцкий.

Таким образом, "Минск" одержал вторую победу подряд, благодаря чему возглавил турнирную таблицу чемпионата благодаря разнице забитых и пропущенных голов. "Динамо" нет набранных очков.

Напомним, что чемпионат Беларуси остался единственным в Европе, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, матчи проходят в присутствии болельщиков на стадионах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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